Rinvenuti dalla Polizia Stradale di Parma profumi rubati del valore di 200.000 €

La Polizia di Stato di Parma ha recuperato profumi e altri prodotti per la cura della persona del valore di mercato di 200.000 euro. Nei giorni scorsi una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Parma, nell’ambito dell’attività di vigilanza stradale svolta lungo l’autostrada A/1, poco dopo il casello del capoluogo parmense in direzione Milano ha intimato l’alt ad un autocarro telonato immatricolato in Polonia e a bordo del quale trovava posto il solo conducente.

Il soggetto alla guida, attuando una improvvisa e pericolosa manovra evasiva, ha sterzato verso il lato destro della carreggiata fermando il mezzo contro il guardrail, per poi abbandonarlo e fuggire facendo perdere le proprie tracce nella campagna, circostanza favorita dall’oscurità.

I poliziotti hanno così iniziato un’accurata verifica del mezzo, appurando che sullo stesso erano state apposte targhe false. Il motivo è stato subito chiaro: all’interno del furgone erano presenti numerosi sacchi per spazzatura contenenti circa 4400 confezioni di profumi e prodotti per la cura della persona delle più note marche del settore della cosmetica. Il valore di mercato della merce veniva quantificato in circa € 200.000,00.

Gli accertamenti svolti dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria hanno permesso di accertare che la merce rinvenuta costituiva il provento di un furto perpetrato poche ore prima all’interno di una ditta di commercio di prodotti di bellezza di Pistoia, realizzato da un vero e proprio commando composto da oltre 10 persone con tecniche paramilitari. Al termine delle attività di Polizia, la merce ritrovata è stata sottoposta a sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Parma che ha coordinato le indagini, al termine della quale ne ha disposto la restituzione all’avente diritto.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Parma/articolo/9706867c015d4d53552748062