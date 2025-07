Roma. Eplosione in un distributore di benzina al Prenestino

Un forte boato a cui ha fatto seguito una densa colonna di fumo, visibile da buona parte dei quartieri di Roma, si è udito questa mattina al Prenestrino. A causarlo sembra il distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione in un distributore di benzina nel quartiere romano.

Ovvia preoccupazione generale e molti cittadini, residenti e non, che hanno chiamato il 112 sia per avvertire che per chiedere notizie sull’acaduto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente al Prenestino per mettere in sicurezza la zona. Le fiamme hanno interessato anche il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento, come riferiscono gli Elmetti Rossi sulla loro pagina X. Soccorse dagli stessi alcune persone rimaste ferite.

FMP