Smantellata una rete di traffico di migranti bilaterale in Francia e Spagna

Un’operazione congiunta ha preso di mira una rete criminale ritenuta responsabile del traffico di migranti dalla Spagna all’Europa occidentale

Europol ha supportato la Polizia Nazionale francese (Police Nationale/OLTIM Perpignan) e la Polizia Nazionale spagnola (Policía Nacional/UCRIF Central) nello smantellamento di una rete criminale organizzata che trafficava migranti di origine algerina e marocchina dalla Spagna alla Francia e viceversa, dal Regno Unito alla Spagna. Oltre agli arresti effettuati in Spagna e Francia, durante le giornate di intervento, le forze dell’ordine francesi hanno intercettato un cittadino britannico collegato alla più ampia rete criminale. Il sospettato è stato colto in flagrante mentre trasportava 12 migranti irregolari dal Regno Unito alla Francia attraverso la Manica.

L’indagine, avviata nell’agosto 2024, ha rivelato le vaste operazioni di una rete criminale coinvolta nel traffico di migranti su larga scala in tutta l’Unione Europea e oltre. Le autorità incaricate dell’applicazione della legge hanno finora scoperto 38 casi di traffico di migranti direttamente collegati a questa rete dall’inizio delle indagini. Ulteriori analisi di intelligence e forensi hanno permesso agli investigatori di collegare altri 100 episodi di traffico, verificatisi dal 2021, alla stessa organizzazione criminale.

Si ritiene che la rete abbia facilitato l’ingresso illegale di circa 1.000 migranti nell’UE. Le attività di traffico erano caratterizzate da una logistica e una pianificazione ben coordinate, indicative di una rete criminale altamente organizzata attiva in molteplici giurisdizioni all’interno e all’esterno dell’UE.

Le giornate d’azione dal 13 al 16 giugno 2025 in Francia e Spagna hanno portato a:

7 arresti (3 in Francia e 4 in Spagna)

4 perquisizioni domiciliari (2 in Francia e 2 in Spagna)

Sequestrati 4 veicoli, oltre 50.000 euro in contanti in diverse valute (euro, sterline e dirham) e dispositivi elettronici

Dalla Spagna al Regno Unito e ritorno

La rete di trafficanti di migranti, con sede a Barcellona, ​​operava sotto il coordinamento del suo leader, con sede a Parigi. Grazie a una stretta cooperazione internazionale, le autorità sono state in grado di scoprire la struttura della rete, che facilitava il movimento di migranti irregolari attraverso una rotta di traffico consolidata da Murcia, in Spagna, verso la Francia. Tuttavia, dal gennaio 2025, gli investigatori hanno anche accertato che il leader della rete manteneva contatti regolari con trafficanti con sede nel Regno Unito.

Questi complici erano responsabili del trasporto di migranti dal Regno Unito a Calais, nascosti in furgoni merci che attraversavano la Manica in traghetto. I membri della rete criminale con sede in Francia avrebbero poi condotto i migranti in Spagna, creando di fatto un’operazione di traffico bidirezionale e generando profitti in entrambe le direzioni sulla stessa rotta di traffico di migranti.

Ampia rete per i contrabbandieri con tattiche mutevoli

Questa rete criminale aveva una portata operativa lungo due distinte rotte migratorie: il movimento secondario di migranti dalla Spagna attraverso l’Europa occidentale e la rotta della Manica. Il favoreggiamento criminale dei movimenti secondari attraverso l’UE consiste nel trasferimento interno di migranti irregolari inizialmente entrati nell’UE via mare attraverso il Mediterraneo occidentale e successivamente trasferiti dalla Spagna alla Francia.

Una caratteristica dei modelli di business utilizzati dalla rete era l’uso di furgoni anziché imbarcazioni per trasportare i migranti attraverso la Manica. Durante le operazioni di contrabbando, i migranti venivano trasportati dal Regno Unito alla Francia in scomparti nascosti all’interno di veicoli commerciali, spesso in condizioni estremamente pericolose.

In molti casi, venivano trovati ammassati in furgoni privi di adeguata ventilazione o misure di sicurezza, oppure nascosti tra merci commerciali caricate su grandi veicoli cargo. Oltre ai gravi rischi per la vita dei migranti, questo metodo illustra anche l’adattabilità e il coordinamento transfrontaliero dell’organizzazione criminale.

Europol ha consentito lo scambio di informazioni e ha fornito coordinamento operativo e supporto analitico. Durante le giornate di intervento, Europol ha facilitato l’invio di un investigatore francese in Spagna e di un investigatore spagnolo in Francia. Europol ha inoltre inviato un esperto in Spagna per facilitare lo scambio di informazioni in tempo reale e il controllo incrociato delle informazioni operative con le banche dati di Europol, fornendo così indicazioni immediate agli investigatori sul campo.

fonte: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/two-way-migrant-smuggling-network-busted-in-france-and-spain?mtm_campaign=press-releases-just-published-20250704&utm_term=press-releases-just-published&mtm_source=newsletter&mtm_medium=email&mtm_content=title&mtm_group=news