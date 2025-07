Tragedia in Himalaya: Klára Kolouchová muore sul Nanga Parbat

Il mondo dell’alpinismo è scosso dalla notizia della tragica scomparsa di Klára Kolouchová, 46 anni, figura di spicco e prima donna ceca ad aver scalato le vette dell’Everest e del K2. La Kolouchová è deceduta durante una spedizione sul Nanga Parbat, la nona montagna più alta del mondo (8.125 metri), situata in Pakistan e tristemente nota come la “Montagna Assassina” per la sua estrema pericolosità.

L’incidente si è verificato nelle prime ore di ieri, intorno alle 4:00 del mattino, in un tratto compreso tra Campo I e Campo II, nelle vicinanze del Campo Base di Bunar, nel distretto di Diamer. Le prime ricostruzioni fornite dall’Alpine Club of Pakistan indicano che la caduta, da un’altezza considerevole, sarebbe stata causata dall’esplosione di una bombola di ossigeno. Ma le autorità, per quel che sarà possibile, accerteranno la dinamica di quanto accaduto.

La Kolouchová era giunta in Pakistan il 15 giugno per affrontare la sfida del Nanga Parbat, accompagnata dal marito e da un team di cinque membri. Le squadre di soccorso sono state immediatamente mobilitate e le operazioni di recupero del corpo sono tuttora in corso.

Karrar Haidri, vicepresidente dell’Alpine Club of Pakistan, ha espresso profondo cordoglio, sottolineando la gravità di questa perdita per l’intera comunità alpinistica internazionale, già provata da precedenti tragedie sul Nanga Parbat, come la morte degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard nel 2019.

