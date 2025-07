Ucraina. Attacco russo “martella” Kiev

La Russia non allenta la morsa sull’Ucraina anzi, nella notte ancora un’altro massiccio attacco aereo contro la città di Kiev ha fatto segnare almeno 8 feriti. Il raid ha interessato 2 quartiere della Capitale Ucriana ed è stato condotto sia con droni che con missili, molti dei quali sono stati abbattuti dalla contraerea ucraina.

Questo nuovo duro attacco è preouccupante in quanto segue la telefonata di ieri avvenuta tra Vladimir Putin e Donald Trump, durante la quale il Presidente USA spera di ottenere un primo segno tangibile della volontà di Mosca di fermare la guerra ed invece pare che dal Cremlino non ci sià la volontà di arretrare sugli obiettivi stabiliti ad inizio “operazione speciale”. Ed infatti Trump si era detto “frustrato”, perchè Putin non vuole fermare la guerra.

Fabrizio Pace