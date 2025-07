Cassaro (Sr). 74enne attinto da colpi di arma da fuoco durante una lite per futili motivi in un bar. 1 Arresto

Comando Provinciale di Siracusa – Cassaro (Sr) , 05/07/2025 10:36

I Carabinieri della Stazione di Cassaro e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto, all’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, hanno tratto in arresto un 52enne in esecuzione di fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero per i reati di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma clandestina.

Ieri sera, intorno alle 22.00, in Cassaro (Sr), a seguito di una lite avvenuta per futili motivi nei pressi di un bar, un uomo di 74 anni era stato attinto da due colpi di arma da fuoco esplosi da un concittadino 52enne datosi alla fuga, poi localizzato e fermato dai Carabinieri, in contrada Giamba, alle prime luci del giorno.

L’arma utilizzata per il ferimento, una pistola originariamente a salve e poi modificata, è stata ritrovata dai Carabinieri e sottoposta a sequestro. La vittima ha riportato lesioni ad una spalla e ad un occhio.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/74enne-attinto-da-colpi-di-arma-da-fuoco-durante-una-lite-per-futili-motivi-in-un-bar.-1-arresto-dei-carabinieri