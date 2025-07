Raid delle forze speciali ucraine su aeroporto russo

Lo Stato maggiore ucraino ha reso noto, tramite l’agenzia di stampa Ukrainska Pravda, il successo di un raid delle forze speciali su un aeroporto della Federazione Russa a Borisoglebsk, nella zona sud-occidentale del Paese.

Durante il raid sarebbero stati colpiti inoltre: un deposito di bombe teleguidate, un aero da addestramento e forse velivoli russi da guerra. E’ la risposta di Kiev ai pesanti bombardamenti degli ultmi giorni ordinati da Mosca.

Per quel che riguarda la centrale nucleare di Zaporizhizhia, sita in territorio conteso, sembra che ci sia un allerta sicurezza. Il direttore dell’AIEA, Grossi ha dichiarato: “Sicurezza estremamente precaria”, l’esternazione dopo l’ennesimo blackout, il nono per l’esattezza del sito.

