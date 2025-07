Grecia e Calabria: identità, amicizia e futuro. Princi “In Europa per tutelare i territori”

“Conferita la cittadinanza onoraria di Bova all’Eurodeputata greca Eleonora Meleti. Nella splendida cornice del comune calabrese, è stato celebrato il legame profondo tra la Grecia e l’area grecanica di Reggio Calabria: due realtà geograficamente distanti, ma unite da secoli di storia, da una lingua che resiste e da una volontà comune di crescita, sviluppo e cooperazione”.

Ad affermarlo l’Eurodeputata Giusi Princi che, anche in qualità di Vicepresidente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sulle Regioni Costiere e Insulari, con delega agli Affari culturali e Minoranze nel Mediterraneo, ha fortemente sostenuto e curato con il Comune di Bova questo importante legame con la Grecia.

“Ho avuto l’onore di accogliere, nella meravigliosa terra greca di Calabria, l’amica e collega Eleonora Meleti – dichiara l’On. Princi – che ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Bova, per l’impegno nel salvaguardare le comuni identità storiche e tutelare le minoranze linguistiche. Sono certa che Eleonora riuscirà a promuovere un solido ponte tra l’area grecanica di Calabria e la bellissima penisola greca, diventandone altresì ambasciatrice a livello europeo.

Non è stata solo una cerimonia simbolica – prosegue – ma il risultato di un percorso che ho fortemente voluto e costruito con determinazione, convinta che le nostre radici comuni possano generare visioni condivise e nuove opportunità per i nostri territori.

Un ringraziamento sentito va al Sindaco Santo Casile, al Vicesindaco Gianfranco Marino e a tutto il Comune di Bova per la visione, l’eccellente organizzazione e l’ospitalità, simbolo di una Calabria che guarda avanti partendo dalle sue radici.

Perché la grecità calabrese non è solo memoria, ma una leva strategica per progetti concreti: turismo culturale, cooperazione internazionale, scambi educativi e sviluppo sostenibile. Da queste radici antiche possono nascere opportunità economiche e turistiche reali, capaci di generare valore, occupazione e attrattività per entrambe le sponde del Mediterraneo.

Gettiamo sempre di più le basi – conclude Giusi Princi – per un’Europa vicina, che orgogliosamente unisce i territori valorizzandone le identità storiche e culturali per trasformarle in volano di crescita e opportunità”.

comunicato stampa