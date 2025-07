Incidente mortale sulla Nazionale a Bocale, perde la vita un 46enne

Incidente mortale sulla Nazionale Jonica all’atezza di Bocale, dove un 46enne a bordo di un motociclo ha perso la vita dopo un violento impatto con un’atomobile condatta da un 35enne. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo alla guida dello scooter.

Le Forze dell’Ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica esatta del sinistro e valutare le eventutali responsabilità. Il drammatico incidente stradale di Bocale in una strada di per se già molto trafficata, soprattutto il sabato e la domenica, ha creato un fortissimo rallentamento al traffico veicolare.

FMP