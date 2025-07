Inquinamento del mare. Occhiuto invita i calabresi a segnalare eventuali anomalie

“Chi avvelena il mare è nemico della Calabria”, è lo sfogo di Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, sulle sue pagine ufficiali dei social network, dopo aver rinvenuto l’ennesimo possibile scarico abusivo. Ieri a Gizzeria nel catanzarese infatti, durante i controlli è stato trovato un tubo tranciato.

Il Governatore Occhiuto esorta anche i cittadini calabresi a collaborare, segnalando eventualmente “scarichi illegali, mare inquinato o anomalie ambientali sulla pagina dedicata: www.difendiambiente.regione.calabria.it. Solo con l’impegno e la partecipazione di tutti si potrà sconfiggere chi vuole male questa terra, le cosidette “forze del male”, che più di una volta Occhiuto ha chiamto in causa.

L’integrità ambientale è fondamentale per una regione che vuole fare del turismo una delle sue fonti principlai di reddito, oltre che ovviamente per i suoi cittadini. Soprattutto in questo periodo sono in corso controlli per rilevare la presenza di eventuali irregolarità.

Federica Romeo