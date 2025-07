Nord colpito dal maltempo. Allerta Rossa afa ridotta a 7 città al Sud

L’eccezionale ondata di calore che ha attanagliato l’Italia negli ultimi giorni sta per esaurirsi, segnando una netta dicotomia climatica che vede il Sud ancora sotto la morsa dell’afa, mentre le regioni settentrionali sono già interessate dai primi fenomeni di maltempo intenso.

Il numero dei capoluoghi di provincia in bollino rosso, l’indicatore di massima allerta per la salute monitorato dal Ministero della Salute, è drasticamente diminuito, passando da quindici a sette. Le città che restano in stato di massima attenzione sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia e Pescara.

Parallelamente, le previsioni per il settentrione indicano un fine settimana caratterizzato da precipitazioni significative e criticità idrogeologiche.

In particolare, la Lombardia e il Piemonte, con focus sul Vercellese, stanno già affrontando i primi nubifragi e allagamenti, preludio a un mutamento delle condizioni meteorologiche che interesserà progressivamente l’intera Penisola.

