Reggio Calabria. Carlo Verdone eccezionale storyteller al MArRC

E’ stata una bellissima serata quella regalata dall’attore\regista Carlo Verdone a Reggio Calabria ed al suo pubblico, accorso a salutarlo numerosissimo. Momenti, in cui, quello che è a tutti gli effetti uno dei mostri sacri viventi del cinema italiano si è raccontato a 360 gradi durante il dialogo con Gian Lorenzo Franzì, Direttore del Lamezia International Film Fest.

Quest’ultimo autore dei saluti introduttivi insieme al collega Michele Geria del Reggio Calabria Film Fest. Ringraziamenti per il “padrone di casa” il direttore del MArRC Fabrizio Sudano e per lo stilista Anton Giulio Grande Commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission.

Un Carlo Verdone sicuremente inedito per i suoi fans reggini. Un “volume” di storia del cinema e dell’audivisivo italiano “parlante”, un professista che è da 40 anni cavalca la cresta dell’onda in un lavoro che crea pochi miti e migliaia di meteore.

Aneddoti noti e meno noti della sua vita privata come l’importanza e l’impronta della famiglia nella sua vita, racconti delle esperienze professionali, il rapporto con altri colleghi ed il confronto tra gli anni per evidenziare le differenze ed il cambiamento dei tempi e del cinema che spesso ne è il termometro.

Non è mancata qualche breve esibizione di Verdone o meglio di qualcuno dei suoi perosonaggi, che ha deliziato la “sala” del Museo Archeologico Nazionale gremita in ogni ordine di posto. Quello che impressionato di più, e che è emerso evidente, è stato l’amore per il suo lavoro e per il suo pubblico al quale non si è assolutamente sottratto anzi vi si è “donato”, una propensione che spesso in persone o personaggi così famosi è cosa rara.

Da ricordare che l’iniziativa è “nata” da una proposta dell’Associazione culturale Anassilaos, nella sua sezione Cinema, che l’ha voluta dedicare allo studioso Mario Verdone padre di Carlo.

Fabrizio Pace