Texas: oltre 50 vittime a causa del forte maltempo

Non accenna diminuire l’ondata di maltempo che ha investito il Texas e le previsioni per le prossime ore non appaiono rosee. Si contano già 50 vittime ma il bilancio è purtroppo in difetto, in quanto ci sarebbero già oltre 20 dispersi. Il dramma è che tra le vittime almeno 15 sono dei bambini.

La zona più flagellata dal maltempo è la contea di Kerr dove si contano 43 morti, tra questi vi sarebbero delle ragazze che partecipavano ad un camp estivo, travolto dall’ esondazione del fiume Guadalupe (alberi, case e auto sommersi da acqua e fango) le cui acque si sono sollevate di oltre 6 metri il livello di sicurezza a causa dell’alluvione. La macchina dei soccorsi mobilitata in Texas è imponente: oltre 500 persone imepgnate con 14 elicotteri e droni che aiutano nella ricerca in zone più difficili da perlustrare.

Fabrizio Pace