Sciagura a Rapallo in provincia di Genova, dove una donna è precipiata dalla finestra di un noto hotel di lusso della zona. La donna di 54 anni è morta sul colpo, nonostante i soccorsi immediati non c’è stato nulla da fare. La signora era in vacanza insieme al marito. Agli inquirenti, Carabinieri e Polizia di Stato intervenuti sul luogo a Rapallo spetterà ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Fabrizio Pace