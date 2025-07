Violento nubifragio a Milano nel pomeriggio causa una vittima

Milano è stata oggetto di un violento nubifragio questo poriggio dalle 17:30 circa. Il Capoluogo lombardo è stato interessato da forte vento e grandine, un’ondata di maltempo prevista già da ieri che però ha causato la morte di una persona.

La vittima è una donna di 63 anni che è stata colpita da un grosso albero in una zona boschiva. Sono rimasti feriti dall’albero anche un uomo di 70 anni ed un’altra donna di 68, entrambi sono stati portati in ospedale a Milano in codice giallo. Nella provincia sono decine gli allgamenti segnalati ai numeri d’emergenza.

