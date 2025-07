Castel San Pietro Terme (Bo). Fuga in monopattino

Comando Provinciale di Bologna – Castel San Pietro Terme (Bo), 07/07/2025 11:05

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato un 28enne italiano per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale aggravata. È successo durante un posto di controllo alla circolazione stradale, quando l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata da un giovane sul monopattino che viaggiava sulla via San Carlo, una strada molto trafficata che porta al casello dell’autostrada A14.

Preoccupati per l’incolumità del conducente che stava viaggiando senza casco e a una velocità sostenuta, i Carabinieri lo hanno invitato a fermarsi in un’area di servizio. Dopo aver accennato a fermarsi, il giovane è ripartito a tutta velocità con una guida pericolosa per sé stesso e gli altri utenti della strada.

Alla vista dei Carabinieri che lo stavano inseguendo e di cui non riusciva a liberarsi, il giovane è sceso dal monopattino per dileguarsi a piedi, ma quando è stato raggiunto ha cercato di divincolarsi per tentare di sfuggire. In seguito, il giovane, identificato nel 28enne italiano, è stato accompagnato in caserma e arrestato.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/fuga-in-monopattino