Cina Reagisce alle Minacce sui Dazi USA: “Inaccettabile Protezionismo”

La Cina, membro di spicco del blocco BRICS, ha fermamente condannato le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti riguardo un potenziale aumento del 10% sui dazi per i Paesi BRICS. Pechino ha definito le minacce “inaccettabili”, ribadendo che il gruppo “non cerca lo scontro”.

Le parole del portavoce del Ministero degli Esteri cinese giungono in risposta alle affermazioni di Donald Trump – formulate mentre i Paesi BRICS erano riuniti a Rio de Janeiro – il quale aveva ventilato l’ipotesi di incrementare i dazi non solo sul blocco economico, ma anche su “ogni Paese che si allinea alle loro politiche anti-USA”.

“La Cina ha costantemente ribadito la sua posizione secondo cui le guerre di dazi e commerciali non creano vincitori e che il protezionismo non è la via d’uscita,” ha dichiarato il portavoce, sottolineando la posizione di lunga data di Pechino contro le misure protezionistiche e le tensioni commerciali.

L’escalation verbale evidenzia le crescenti tensioni tra le principali potenze economiche mondiali, con la Cina che continua a promuovere un approccio multilaterale e aperto al commercio, in netto contrasto con le politiche più protezionistiche avanzate dall’amministrazione statunitense.