Dazi: telefonata Von der Leyen-Trump, “Buono Scambio” in vista di negoziati cruciali

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno avuto ieri un colloquio telefonico definito come un “buono scambio” da un portavoce dell’esecutivo comunitario. La conversazione si inserisce in un momento cruciale di crescenti tensioni commerciali tra i due blocchi, con l’ombra di nuovi dazi incombente.

“Ora siamo all’inizio della fine dei giochi e per avere la posizione migliore nei negoziati non possiamo dire di più,” ha dichiarato il portavoce in risposta alle incalzanti domande dei giornalisti che cercavano dettagli sulla telefonata. L’affermazione suggerisce che le discussioni sono in una fase delicata, con entrambe le parti determinate a mantenere riserbo in vista delle trattative.

La Commissione Europea ha ribadito l’obiettivo primario di “portare a casa il migliore accordo possibile con gli USA”, indicando la volontà di Bruxelles di trovare una soluzione negoziale alle dispute commerciali. La cautela nelle dichiarazioni riflette l’importanza strategica di questi colloqui, che potrebbero determinare il futuro delle relazioni economiche transatlantiche e scongiurare una potenziale guerra commerciale.

Il dialogo tra i due leader arriva in un contesto di accese discussioni globali sui dazi, con gli Stati Uniti che hanno recentemente minacciato aumenti tariffari nei confronti di vari partner commerciali, inclusi i Paesi BRICS, come riportato in precedenza.

La telefonata tra von der Leyen e Trump potrebbe rappresentare un passo verso la distensione, o quantomeno l’inizio di un confronto diretto per affrontare le reciproche preoccupazioni.