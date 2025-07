Europei donne: Italia-Portogallo, un pareggio agrodolce a Ginevra

Girelli Illude, poi la Rimonta Lusitana

Si chiude con un pareggio per 1-1 la seconda sfida dell’Italia agli Europei femminili in Svizzera, un confronto equilibrato contro un coriaceo Portogallo che ha lasciato le Azzurre con un punto prezioso ma anche con il rammarico per un successo sfiorato. La partita, disputata sul campo neutro di Ginevra, ha offerto spunti interessanti e momenti di alta intensità.

La prima frazione di gioco ha visto le ragazze del CT Soncin approcciare il match con determinazione, creando diverse occasioni per sbloccare il risultato. La difesa lusitana è stata messa a dura prova: un potente colpo di testa di Salvai si è stampato sulla traversa, mentre una rete di Severini è stata annullata per un fuorigioco millimetrico. Anche Girelli ha sfiorato il vantaggio, ma si è trovata di fronte un’attenta Morais, portiere portoghese, che ha saputo neutralizzare la minaccia. L’Italia ha mostrato buone trame offensive, ma è mancata la concretezza sotto porta.

Il secondo tempo ha mantenuto un’intensità elevata, con il Portogallo che, nel suo momento migliore, ha subito la giocata di classe. Al 70′, è stata proprio l’intuizione di Cristiana Girelli a rompere l’equilibrio: con una splendida esecuzione balistica, un tiro “alla Del Piero” che ha sorpreso la retroguardia avversaria, la numero nove azzurra ha regalato il vantaggio all’Italia, accendendo le speranze di vittoria.

Il finale di gara è stato carico di emozioni e colpi di scena. Il Portogallo ha trovato il gol del pareggio con Diana Silva, ma la rete è stata prontamente annullata. Tuttavia, la reazione delle lusitane non si è fatta attendere: all’89’, Diana Gomes ha insaccato il pallone dell’1-1, ristabilendo la parità e spegnendo l’entusiasmo italiano.

Nei minuti di recupero, la tensione è salita, culminando con l’espulsione di Ana Borges al 96′, che ha lasciato il Portogallo in dieci. Il pareggio, seppur non la vittoria piena, mantiene l’Italia in corsa nel girone degli Europei, ma evidenzia la necessità di maggiore cinismo in fase realizzativa e di una gestione più accorta del vantaggio nei minuti finali.

Bart Zag