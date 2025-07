Global Combat Air Programme: Italia, Giappone e Regno Unito in riunione virtuale

Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, il Ministro della Difesa giapponese Nakatani Gen ed il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito John Healey hanno partecipato ad una riunione virtuale

Il 7 luglio 2025 il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, il Ministro della Difesa giapponese Nakatani Gen ed il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito John Healey hanno preso parte ad un incontro in videoconferenza, confermando i seguenti punti:

1. I tre Ministri si sono felicitati per l’annuncio fatto dai rappresentanti dell’industria il 20 giugno scorso sul lancio ufficiale di Edgewing, una Joint Venture che raggruppa i leader Internazionali del settore dell’aerospazio BAE Systems (Regno Unito), Leonardo (Italia) e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (Giappone).

2. I tre Ministri hanno anche salutato l’apertura della nuova sede della Global Combat Air Programme (GCAP) International Government Organization (GIGO) e di Edgewings a Reading. La GIGO ed Edgewing lavoreranno insieme da tale sede, sotto la guida della struttura di governance semplificata, per portare avanti il programma nei tempi previsti e insieme ai team delle tre nazioni.

3. I tre Ministri hanno riaffermato il loro forte impegno personale nel programma e confermato che verrà accelerato tutto il lavoro necessario per concludere il primo contratto internazionale tra la GIGO ed Edgewing entro la fine dell’anno in corso. Hanno anche parlato di approfondire la cooperazione trilaterale per raggiungere gli obiettivi condivisi del GCAP per assicurarne il successo continuativamente.

