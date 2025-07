Governance Poll 2025: Roberto Occhiuto tra i Governatori più apprezzati, consenso al 58%

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si conferma una delle figure politiche regionali di spicco, guadagnando un posto nella top five dei governatori più apprezzati d’Italia. È quanto emerge dall’ultima edizione del Governance Poll 2025, la rilevazione annuale sul gradimento dei presidenti di Regione realizzata da Noto Sondaggi per “Il Sole 24 Ore”.

L’indagine, condotta nell’ultimo mese attraverso interviste dirette agli elettori, ha posto una domanda chiave per misurare il consenso: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del presidente della Regione. Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale presidente della Regione?”

I risultati posizionano Roberto Occhiuto al quinto posto assoluto a livello nazionale e al primo tra i governatori del Sud Italia, con un solido 58% di consensi. Questo dato rappresenta un incremento significativo di 3,5 punti percentuali rispetto al 54,5% con il quale era stato eletto nel 2021, evidenziando una crescita del suo bacino di approvazione.

“Da segnalare – scrive ‘Il Sole 24 Ore’ nell’articolo che illustra i dettagli del sondaggio – anche il buon risultato in Calabria di Roberto Occhiuto, che sembra colpito solo marginalmente dall’indagine per corruzione da lui stesso annunciata in un video sui social”.

Questa osservazione del quotidiano economico sottolinea la resilienza del consenso del governatore calabrese di fronte a vicende giudiziarie, suggerendo una percezione positiva del suo operato da parte dell’elettorato, nonostante le criticità emerse.

