Gradimento governatori, Gallo: “Apprezzamento per Occhiuto segnale significativo”

“La crescita del consenso di Roberto Occhiuto rispetto al 2021, che secondo il risultato del Governance Poll 2025 vede il nostro presidente al quinto posto tra i governatori più apprezzati d’Italia e primo tra quelli del Sud, rappresenta un segnale politico significativo. Un dato che testimonia il radicamento del buon governo del centrodestra in Calabria, fondatore su serietà, concretezza e capacità amministrativa. Un riconoscimento che dimostra, altresì, che i calabresi apprezzano l’impegno quotidiano e la trasparenza con cui viene guidata la Regione e rafforza ancora di più la solidità politica di questa esperienza di governo. Come assessore della Giunta Occhiuto e come esponente di Forza Italia, non posso che leggere con soddisfazione questo risultato, che motiva tutti noi a continuare con impegno e responsabilità il lavoro per lo sviluppo della Calabria”. Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

