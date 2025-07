Pakistan: Emergenza monsoni, in pochi giorni causate 72 vittime e centinaia di feriti

Il Pakistan sta affrontando le gravi conseguenze delle piogge monsoniche torrenziali che, tra il 26 giugno e il 6 luglio, hanno causato la morte di almeno 72 persone e il ferimento di oltre 130 in tutto il Paese. Il bilancio è stato reso noto dall’Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri (NDMA).

Tra le vittime, si contano 34 bambini. La provincia più duramente colpita risulta essere il Khyber Pakhtunkhwa, situato nella regione nord-occidentale del Paese. Qui, l’intensità delle precipitazioni ha provocato non solo numerose vittime, ma anche danni materiali ingenti, con decine e decine di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate.

La NDMA e le autorità locali sono impegnate in un’opera di coordinamento per le operazioni di soccorso e per l’assistenza ai feriti.

