Romina Caruana con Pirandello mi fa un baffo al Marconi Teatro Festival 2025

AperiLibri – Giardino del Teatro Marconi – 14 luglio 2025 ore 19.00

L’attrice Romina Caruana presenterà il prossimo 14 luglio 2025, alle ore 19.00, il suo nuovo romanzo “Pirandello mi fa un baffo”, in uscita nazionale in quella data, edito da Terra Somnia Editore, nell’ambito della manifestazione Marconi Teatro Festival 2025 – AperiLibri.

La presentazione sarà moderata dalla giornalista del Tg2 Nadia Alese, mentre all’attrice Ilaria Genatiempo sarà affidata la lettura di alcuni brani significativi del romanzo.

La Caruana, attrice internazionale nota, sul grande schermo e in tv, da ultimo, in Italia, con la serie “Makari”, ha affidato la prefazione del suo romanzo all’attore e scrittore Ninni Bruschetta, “suo marito” nella celebre serie tv.

Come lo stesso dichiara nella prefazione: “Pirandello mi fa un baffo ti porta altrove, ma in quell’altrove ci riconosciamo tutti, perché è il nostro vero luogo, quello immaginario, quello che vorremmo e che non otterremo mai. Oggi va di moda dire: “questo è un romanzo di formazione”. Ecco si, questo è senz’altro un romanzo di formazione, ma per chi lo legge. Perché è una sveglia. Un campanello d’allarme.”

Romina Caruana torna a parlare di autismo, ripercorrendo la storia di Eleonora e della sua famiglia, ambientando il romanzo tra la sua Sicilia e New York. Con “Pirandello mi fa un baffo”, prosegue il percorso degli ultimi tredici anni cominciato con il suo primo libro “È solo un gioco di anime”, tradotto anche in versione inglese con il titolo “The Dance Of Souls” (Inkwell Production).

Eleonora, giovane donna siciliana, trova il coraggio di ribellarsi a Luigi, padre padrone che manipola sia la madre, sia il suo adorato fratello autistico, Alessandro, entusiasta della vita, che vorrebbe un mondo fatto di musica, lucine colorate e balli. Luigi non accetta l’autismo del figlio e presto costringe tutta la famiglia a non uscire di casa. I fili che tessono il suo rapporto con il fratello incoraggiano Eleonora a ricostruirsi una nuova vita a New York. Il vero incubo inizia quando Luigi rapisce Alessandro, negandogli ogni diritto alla vita. Un’acclamata sfilata di una collezione di abiti intrecciati sull’antico telaio della nonna, si muove come filo conduttore della scoperta di sé attraverso la condivisione del destino del fratello.

Breve Bio Romina Caruana

Romina Caruana è attrice e scrittrice, nata ad Agrigento. Si laurea in Lingue e Letterature, riceve il diploma di attrice presso l’Accademia Teatés. Consegue il Master di Acting alla Susan Batson Inc., New York. A Los Angeles, presenta l’evento Come Back Home per l’approdo dell’Amerigo Vespucci. Al teatro Pirandello, per Agrigento Capitale della Cultura 2025, legge le pagine del suo libro sull’autismo, con il plauso del Presidente della Repubblica Mattarella. La sua sceneggiatura Souls riceve il supporto del MIC. È solo un gioco di anime, è apprezzato per l’accurata descrizione scientifica sull’autismo. The Dance Of Souls riceve un accorato riscontro di lettori in America. Con Melania’s Divorce, riceve una menzione speciale sul New York Times.

L’attrice sarà sugli schermi di Rai1 in autunno con “Makari 4”. Ha appena concluso le riprese, come regista, di un cortometraggio a Dubai, con il premio Oscar Martin Desmond Roe e di un altro cortometraggio a Palermo con la Dark Matter Studios, entrambi sul tema della violenza domestica.

