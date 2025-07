Russia, l’ex ministro dei Trasporti Roman Starovoit trovato morto: le autorità ipotizzano il suicidio

L’ex ministro dei Trasporti della Federazione Russa, Roman Starovoit, è stato trovato privo di vita questa mattina a Odintsovo, località situata nei pressi della capitale Mosca. A riportare la notizia sono diverse testate russe, citando fonti investigative.

Secondo quanto riferito dall’agenzia Ria Novosti, il corpo dell’ex ministro sarebbe stato rinvenuto all’interno della sua automobile, recante una ferita da arma da fuoco. Il Comitato Investigativo russo ha confermato il ritrovamento e ha avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso, precisando che al momento l’ipotesi principale rimane quella del suicidio. Starovoit era stato sollevato quest’oggi dalla guida del Ministero dei Trasporti, incarico che ricopriva dal maggio 2024.

In precedenza, aveva esercitato la funzione di governatore della regione di Kursk, prima come interim dall’ottobre 2018 e successivamente come titolare fino al settembre 2019. Le indagini sono in corso e le autorità locali mantengono uno stretto riserbo sull’accaduto.

Ile And