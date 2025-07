Sciopero nazionale del personale ferroviario: possibili disagi alla circolazione da questa sera

A partire dalle 21:00 di oggi e fino alle 18:00 di domani, è in programma uno sciopero nazionale indetto dai sindacati di base, che coinvolgerà il personale delle Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo sciopero potrebbe provocare cancellazioni e modifiche alla programmazione dei treni, sia regionali che a lunga percorrenza. Nel trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti dalla normativa vigente, con fasce di tutela nei giorni feriali tra le ore 6:00 e le ore 9:00.

Gli elenchi dei treni in servizio sono consultabili sugli orari ufficiali e sui siti di Trenitalia, Trenord e Tper. Anche alcuni convogli della lunga percorrenza saranno assicurati; le informazioni aggiornate sono disponibili sul portale di Trenitalia.

Sul sito di Italo Treno è inoltre pubblicata la lista completa dei collegamenti garantiti durante l’agitazione. Per i passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio, è possibile richiedere il rimborso del biglietto: per Intercity e Frecce dalla dichiarazione di sciopero fino all’orario di partenza previsto; per i treni Regionali entro le ore 24:00 del giorno precedente l’inizio dello sciopero.

