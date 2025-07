Torino. Esecuzione decreto di sequestro preventivo per motivi di discriminazione razziale

Comando Provinciale di Torino – Torino, 07/07/2025 12:20

Nel corso della mattinata odierna militari del ROS hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, della sede denominata “Edoras” del movimento “Avanguardia Torino”, ubicata in Torino via Tibone, in relazione ai reati di cui agli artt. 604 bis, commi 2 e 3 c.p. (associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa), art. 604 bis co. 1 e 4 c.p. (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa) e art. 5 L. 645/1952 (manifestazioni fasciste).

Nella ricostruzione dell’accusa, le indagini hanno consentito di rilevare che presso tale sede sono stati organizzati, nel corso del 2024, eventi musicali e culturali, a cui hanno partecipato militanti italiani e stranieri, nel corso dei quali gli indagati hanno effettuato manifestazioni di esaltazione dei principi, fatti o metodi del fascismo, le sue finalità antidemocratiche e di idee o metodi razzisti e hanno compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e di organizzazioni naziste.

Il provvedimento è stato richiesto per evitare che la libera disponibilità dei locali agevoli la commissione di nuove e analoghe condotte di reato. Si ribadisce che gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza di condanna definitiva.