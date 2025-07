Villa San Giovanni, il 9 Luglio grande musica con i finalisti di Amici 2025

Un appuntamento imperdibile attende il pubblico calabrese e non solo per celebrare musica, spettacolo ed emozioni. Mercoledì 9 luglio 2025, a partire dalle ore 19.00, il Centro Commerciale Perla dello Stretto di Villa San Giovanni, in occasione del decimo anniversario dell’apertura nell’anno 2015, ospiterà un evento unico, pensato su misura da Studio54network nell’ambito del format itinerante che da quasi trent’anni anima le piazze italiane con energia e coinvolgimento. In questa speciale tappa saliranno sul palco quattro dei finalisti più amati dell’edizione 2025 di Amici, il popolare talent show di Canale 5.

Per la prima volta insieme, dopo la finalissima, si esibiranno Jacopo Sol, Chiamamifaro, Francesca Bosco e SenzaCri. I giovani artisti porteranno sul palco i brani che li hanno consacrati nel programma televisivo e i loro nuovi singoli, già in alta rotazione su tutte le principali radio italiane. Un’occasione irripetibile per vederli dal vivo e vivere un’esperienza musicale ad altissimo impatto. L’evento, completamente gratuito, si svolgerà nell’area parcheggio all’aperto dello shopping center, trasformata per l’occasione in un’arena musicale pronta ad accogliere fan e spettatori da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe. A garantire ritmo e spettacolo sarà come sempre Studio54network, con la sua inconfondibile carica di energia e intrattenimento della durata di circa tre ore.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare i canali social di Perla dello Stretto e di Studio54network e i siti web www.centrocommercialeperladellostretto.it e www.studio54network.it.

comunicato stampa