A Rabat la Climate Leadership and Innovation Conference: giovani leader per l’azione climatica

La conferenza, supportata dal MASE, riunisce per tre giorni oltre 180 innovatori ed esperti

Rabat, 8 luglio 2025 – Oltre 180 giovani ‘leader climatici’, innovatori ed esperti, hanno dato il via oggi a Rabat alla Climate Leadership and Innovation Conference (CLIC). Un laboratorio di idee e proposte sul tema “Rafforzare le capacità della prossima generazione di leader e innovatori per il clima”, con l’obiettivo di fornire strumenti, competenze e conoscenze per guidare un’azione climatica efficace a livello locale, nazionale e globale.

La conferenza, organizzata in partenariato con l’African Youth Climate Hub e il Programma Youth4Capacity dell’UNFCCC e sostenuta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano, rappresenta un investimento collettivo nella formazione della prossima generazione di leader e innovatori per il clima.

I lavori proseguiranno fino al 10 luglio con visite sul campo, approfondimenti e un “Demo Day” dedicato alla presentazione di soluzioni innovative ideate da giovani imprenditori africani.

La cerimonia di apertura, ospitata presso l’Hassan II International Center for Environmental Training, ha visto anche la partecipazione di rappresentanti e dell’UNFCCC, che hanno sottolineato il ruolo cruciale delle nuove generazioni nel raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi e nella costruzione di una governance climatica inclusiva.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ribadito l’impegno del nostro Paese verso le iniziative giovanili, attraverso il programma Youth4Capacity, sviluppato in collaborazione con l’UNFCCC e la Fondazione Mohammed VI per la Protezione dell’Ambiente.

Un ruolo chiave è svolto anche dall’iniziativa Youth4Climate, promossa dal Governo italiano insieme al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), che arricchirà la conferenza con una sessione dedicata per stimolare il dialogo e la cooperazione tra giovani leader e attori istituzionali.

La Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani ha messo in evidenza, nel proprio intervento, l’importanza di una collaborazione transnazionale per dare più forza e visibilità all’impegno dei giovani nelle politiche e nelle innovazioni climatiche. La Youth Champion della COP29 ha invitato i partecipanti a usare creatività e collaborazione per affrontare la crisi climatica.

Workshop interattivi e tavole rotonde di alto livello hanno caratterizzato la prima giornata, con un focus su approcci sistemici all’azione climatica, transizione verso un’economia verde e utilizzo dei sistemi digitali per la sostenibilità. L’obiettivo è stimolare un dialogo intersettoriale e fornire strumenti concreti per la realizzazione di progetti ad alto impatto nelle comunità di origine.

A sostenere la condivisione dei messaggi chiave dell’evento è il contributo di Connect4Climate, che supporta la comunicazione e la diffusione globale dei contenuti, amplificando l’impatto e favorendo il coinvolgimento delle comunità internazionali.

fonte: https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/-/a-rabat-la-climate-leadership-and-innovation-conference-giovani-leader-per-l-azione-climatica