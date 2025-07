Allerta Meteo Gialla in Italia: Previsioni per Mercoledì 9 Luglio

La giornata di domani si preannuncia all’insegna dell’instabilità atmosferica su gran parte del territorio italiano. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico, coinvolgendo numerose regioni e zone idrografiche.

Le aree colpite da criticità idraulica includono il versante Jonico e Tirrenico centro-settentrionale e settentrionale della Calabria, e i bacini veneti di Livenza, Lemene e Tagliamento. A queste si aggiunge una vasta allerta per rischio temporali, che interessa territori di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto. Si prevedono fenomeni intensi, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, accompagnati localmente da grandine e raffiche di vento. Particolarmente estesa la segnalazione in Emilia Romagna e Lombardia, dove risultano coinvolte aree montane, collinari, pianeggianti e costiere, compreso il Nodo Idraulico di Milano.

La stessa distribuzione geografica vale per il rischio idrogeologico, che potrebbe dare luogo a frane superficiali, colate detritiche e instabilità dei versanti. In particolare, oltre ad Abruzzo e Calabria, è interessata anche la Provincia Autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige.

Le autorità invitano alla prudenza negli spostamenti, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, pendii instabili e aree urbane soggette ad allagamenti. È consigliato consultare i bollettini locali, evitare zone a rischio e adottare comportamenti responsabili per domani Mercoledì 9 Luglio.

