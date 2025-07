Cremona: arrestato soggetto peruviano, destinatario di un ordine di carcerazione di 8 anni e 6 mesi

Le Squadre Volanti della Questura di Cremona, da sempre impegnate nell’attività di prevenzione dei reati, nel pomeriggio di sabato hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un soggetto peruviano, condannato a 8 anni 6 mesi di reclusione per traffico di stupefacenti. Lo straniero era stato condannato già nel 2015 dal Tribunale di Milano ma, prima di poter eseguire la sentenza, aveva fatto perdere le proprie tracce, rifugiandosi all’estero nel proprio Paese di origine.

Rientrato da poco nel territorio italiano, passando dalla Spagna, l’uomo è arrivato indisturbato fino a Cremona, dove ha subito attirato l’occhio vigile degli Agenti della Volante, che l’hanno sottoposto a controllo documentale.

In quel momento gli operatori hanno scoperto l’ordine di cattura a suo carico: l’uomo è stato immediatamente accompagnato in Questura per confermare senza dubbio la sua identità; dopodiché è stato tradotto presso il carcere di Cremona, dove sconterà l’intera pena prima di essere espulso dall’Italia. Questo importante risultato testimonia l’eccezionale impegno profuso dalle Squadre Volanti della Polizia di Stato nel controllo del territorio per prevenire possibili situazioni di pericolo.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Cremona/articolo/2283686d1554b8c18121086424