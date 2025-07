Ex Ilva: Urso dà 48 ore per la nuova AIA

Il futuro dell’ex Ilva di Taranto si deciderà nelle prossime 48 ore. A scandire i tempi è il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha annunciato la convocazione della “Conferenza dei servizi tecnica” per giovedì 10 luglio. Sul tavolo, la cruciale discussione per l’ottenimento della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), indispensabile per la continuità operativa dello stabilimento siderurgico.

“Senza un’AIA come quella che dev’essere deliberata dalla Conferenza servizi riguardo sostenibilità sanitaria e ambientale, la sentenza è già scritta”, ha ammonito Urso, sottolineando la gravità della situazione e l’urgenza di una decisione. Le sue parole mettono in evidenza come il rilascio della nuova autorizzazione sia vincolante per evitare uno stop definitivo delle attività, con conseguenze potenzialmente disastrose per l’occupazione e l’economia locale e nazionale.

Il Ministro ha poi rivolto un appello diretto agli enti locali coinvolti. “Abbiamo 48 ore di tempo per decidere. Abbiamo 48 ore per predisporre emendamenti al DL, da convertire in legge prima della pausa”, ha incalzato Urso, indicando la necessità di agire rapidamente per definire gli aspetti normativi correlati e assicurare la conversione del Decreto Legge in tempo utile prima della pausa estiva.

La Conferenza dei servizi rappresenterà quindi il momento clou per definire i parametri di sostenibilità ambientale e sanitaria che l’ex Ilva dovrà rispettare. La pressione è alta, con le istituzioni e le parti interessate che attendono con il fiato sospeso l’esito di questa delicatissima fase, che determinerà il destino di uno dei più grandi complessi industriali d’Europa.