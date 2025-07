Giappone, ministro Salvini ad Expo Osaka 2025: infrastrutture al centro

Il MIT protagonista al Padiglione Italia, tra tecnologia, sviluppo e territori

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in visita istituzionale in Asia, si è recato oggi all’Expo Osaka 2025, visitando in particolare il Padiglione Italia. Ad accoglierlo, il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, e il Console Generale d’Italia a Osaka, Filippo Manara.

Il ministro ha preso parte alla cerimonia tradizionale giapponese del Tanabata, la “festa delle stelle”, durante la quale ha scritto un bigliettino di auspicio per il futuro, da appendere simbolicamente a un ramo di bambù, come da usanza locale.

Al termine della cerimonia, gli illustri ospiti hanno suonato la celebre campana di Agnone, simbolo dell’arte campanaria molisana e dell’eccellenza italiana nel mondo, in occasione della settimana tematica dedicata alla Regione Molise.

All’interno del Padiglione, tra i più apprezzati dal pubblico nipponico e internazionale, il ministro ha potuto ammirare l’Atlante Farnese, il ritratto di Ito Mancio da parte di Domenico Tintoretto, il Michelangelo e il Caravaggio esposti, fino alle innovazioni contemporanee — soffermandosi in particolare sulle torce olimpiche e paralimpiche di Milano Cortina 2026.

A tal proposito, ha ribadito l’impegno del ministero, al fianco dei partner istituzionali, nella realizzazione delle opere necessarie per garantire Giochi indimenticabili.

Successivamente, il ministro ha visitato anche la zona espositiva del MIT, partner ufficiale del Padiglione Italia, prima di svelare la videoproiezione istituzionale dedicata al dicastero. Il video racconta la missione profonda del MIT: progettare e costruire per unire, affrontando le sfide sociali, economiche e ambientali con visione e determinazione.

Il ministro ha proseguito la visita ad altri padiglioni dell’Expo, tra cui quello degli Stati Uniti d’America e quello della Repubblica Popolare Cinese.

Alle ore 16, il ministro Salvini è intervenuto come ospite d’onore all’evento “Giappone: un ponte tra Europa e Asia per la mobilità del futuro”, trasmesso in diretta streaming e organizzato dal Padiglione Italia a Expo Osaka 2025, in collaborazione con il MIT e Il Sole 24 Ore.

Dopo l’apertura del Commissario Generale Mario Vattani, il ministro è intervenuto sulle sfide infrastrutturali del prossimo futuro.

L’evento è poi proseguito con focus tematici dedicati ai mercati strategici e ai principali attori del settore delle grandi opere, con gli interventi di Federico Ghella, Vicepresidente di Ghella S.p.A. e rappresentante ANCE, e di Hiroshi Ide, Presidente e CEO di IHI.

La sessione “Infrastrutture e high-tech per la mobilità del futuro” ha visto un confronto tra Francesco De Leo, Chief International Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e Hirohide Hirai, Global Vice President di Hitachi e Executive Officer di JR West, offrendo uno spazio di dialogo su innovazione tecnologica e cooperazione industriale.

L’appuntamento ha confermato il ruolo del Padiglione Italia ad Expo 2025 come piattaforma di dialogo tra Europa e Asia e la vocazione del MIT nella promozione di reti, innovazione e sinergie globali.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/giappone-ministro-salvini-ad-expo-osaka-2025-infrastrutture-al-centro