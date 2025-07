Incendio di sterpaglie a Fermo

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 08:00, in Via Pompeiana per un incendio di sterpaglie. La squadra di Fermo e la squadra boschiva, con quattro autobotti, si sono posizionate con due automezzi a protezione della struttura sportiva adiacente il campo di sterpaglie, mentre con gli altri mezzi si sono inoltrate all’interno dei terreni circostanti per circoscrivere e spegnere le fiamme. L’intervento si è concluso poco dopo le 10:00.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/direzione-regionale-vigili-del-fuoco-marche/notizie/incendio-di-sterpaglie-fermo