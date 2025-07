Libia orientale: respinta una delegazione europea a Bengasi

Un episodio emblematico delle complesse dinamiche diplomatiche in Libia ha avuto luogo sabato 5 luglio, quando le autorità dell’est del Paese — rappresentanti del governo parallelo di Bengasi — hanno respinto una delegazione di alti funzionari europei giunta in città. A renderlo noto è stata l’agenzia AFP, citando un comunicato ufficiale emanato dalle autorità locali.

Il gruppo europeo includeva il commissario UE alle migrazioni e i ministri degli Interni di Grecia, Malta e Italia (quest’ultimo rappresentato da Matteo Piantedosi) e si era recato a Bengasi con un volo proveniente da Tripoli, dove aveva precedentemente incontrato i rappresentanti del governo di unità nazionale, riconosciuto dalle Nazioni Unite e presieduto dal premier ad interim Abdul Hamid Mohammed Dbeibah.

Le autorità dell’Est libico hanno motivato la decisione con il presunto mancato rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno per diplomatici stranieri, sottolineando che, all’atterraggio, ai membri della delegazione è stato notificato l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio, in quanto dichiarati persone non grate.

Il governo parallelo di Bengasi, non riconosciuto a livello internazionale, fa capo al generale Khalifa Haftar, figura influente nel mosaico geopolitico libico e leader militare dominante nell’est del paese. L’episodio mette in evidenza le frizioni tra le due principali entità governative della Libia e solleva interrogativi sulle prospettive di cooperazione tra Bruxelles e le istituzioni locali in ambito migratorio e di sicurezza.

Ile And