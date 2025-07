Nuovo sbarco a Roccella Jonica: 40 migranti Bengalesi tratti in salvo

Un altro sbarco di migranti ha avuto luogo questa mattina nel porto di Roccella Jonica, portando a nove il numero di approdi registrati negli ultimi tre mesi. Questa volta, l’operazione ha riguardato 40 uomini, tutti di nazionalità bengalese, soccorsi in condizioni precarie al largo delle coste calabresi.

L’intervento è scattato quando la Guardia Costiera di Roccella Jonica ha intercettato una piccola imbarcazione in vetroresina a circa 170 miglia nautiche dalla costa. I migranti, in viaggio su un natante inadeguato per la traversata, mostravano segni di un viaggio estenuante e pericoloso. In particolare, uno di loro presentava ustioni agli arti superiori e inferiori, probabilmente causate dal contatto con il carburante dei motori fuoribordo.

Dopo essere stati trasbordati sulla motovedetta della Guardia Costiera, i 40 uomini sono stati condotti al sicuro nel porto di Roccella Jonica. Qui, ad attenderli, c’era un’equipe congiunta delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, che ha effettuato i primi controlli sanitari e identificativi.

Una volta concluse le prime verifiche, i migranti sono stati affidati alle cure dei volontari della Croce Rossa Italiana, che hanno provveduto al loro immediato accoglimento. Attualmente, sono stati temporaneamente sistemati nel Centro di Prima Accoglienza e Soccorso allestito nell’area portuale, dove riceveranno assistenza e supporto.

Questo ennesimo sbarco sottolinea la costante pressione migratoria sulle coste calabresi e l’impegno incessante delle autorità e delle organizzazioni umanitarie nel gestire un fenomeno complesso e in continua evoluzione. (foto di repertorio)

Federica Romeo