Orio al Serio. Muore risucchiato dal motore di un Airbus 319 in fase di decollo

12:35 – Sciagura all’Aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, un uomo che si trovava sulla pista dello scalo è stato risucchiato dal motore di un aeromobile in fase di rullaggio ed è morto. Sono in corso gli accertamenti della Polizia di stato per ricostruire l’accaduto e stabilirne le cause ed evntuali responsabilità. Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco.

Il mezzo coinvolto nell’incidente è un Airbus 319, velivolo progettato per voli a corto e medio raggio, in partenza verso la Spagna. Il traffico aereo da e verso Orio al Serio, trafficatissimo scalo internazionale lombardo, è stato ovviamento spspeso ed è ripreso solamente intorno alle ore 12.00.

Fabrizio Pace