Trump ribadisce sostegno a Kiev con armi difensive, critica l’inerzia di Putin

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito il suo fermo impegno a rafforzare le capacità difensive dell’Ucraina, annunciando l’invio di ulteriori armamenti a Kiev. La dichiarazione è giunta ai cronisti durante una cena alla Casa Bianca con il Premier israeliano Benjamin Netanyahu, confermando la continuità del supporto americano in un momento cruciale del conflitto. “Invieremo altre armi difensive a Kiev,” ha affermato il Presidente, sottolineando la necessità di tale provvedimento: “Dobbiamo farlo, devono essere in grado di difendersi. Ora vengono colpiti molto duramente.”

Le sue parole evidenziano la percezione di un’escalation sul fronte ucraino e la volontà di Washington di garantire a Kyiv gli strumenti per resistere all’offensiva. Trump non ha risparmiato critiche dirette al Presidente russo Vladimir Putin, esprimendo una chiara delusione per la prosecuzione delle ostilità. “Non sono affatto contento” del Presidente russo Putin, ha dichiarato, aggiungendo: “Ho la capacità” di fermare una guerra, ma “francamente sono deluso” che lui invece “non si sia fermato.”

Questa presa di posizione, che mescola la riaffermazione di una presunta capacità di mediazione personale con un rimprovero esplicito, delinea un approccio complesso e talvolta contraddittorio della politica estera statunitense nei confronti del conflitto in Europa orientale.

