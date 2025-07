Vergato (Bo). “Stai zitta… ho un coltello”

Comando Provinciale di Bologna – Vergato (Bo), 08/07/2025 13:36

I Carabinieri della Stazione di Vergato hanno arrestato un uomo sulla trentina per maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesione personale aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. È successo davanti alla caserma di via Modena, quando l’attenzione di un Carabiniere che aveva terminato il servizio e stava tornando a casa, è stata richiamata da una donna disperata, spaventata e ferita che chiedeva aiuto.

Il Carabiniere, avvicinatosi per capire cosa fosse successo, si è reso conto che la malcapitata era scappata da un’automobile ferma nelle vicinanze, con un uomo al volante. A quel punto, la donna, in evidente stato di agitazione, è stata tranquillizzata e accompagnata in una zona protetta, in attesa dei sanitari del 118, informati dell’accaduto.

Altri Carabinieri, dopo aver identificato l’automobilista nell’ex compagno della donna, lo hanno accompagnato in caserma per ricostruire i fatti, verosimilmente scaturiti da una discussione violenta che si era verificata qualche minuto prima nell’auto.

In particolare, nella stessa giornata la donna si sarebbe dovuta vedere con l’ex compagno per motivi familiari, a seguito della relazione sentimentale, finita una decina di giorni fa, dopo anni di convivenza e con l’allontanamento della stessa che era andata a vivere altrove. All’appuntamento, l’ex compagno si è presentato in macchina e dopo aver tirato fuori una scusa ha invitato gentilmente la donna a salire.

Inizialmente, la donna si è rifiutata, poiché conoscendo il carattere irascibile dell’uomo che non accettava la fine della relazione, temeva che le fosse capitato qualcosa di violento, poi ha cambiato idea ed è salita a bordo. Pochi istanti dopo si è resa conto che aveva fatto una scelta rischiosa. L’ex compagno ha cambiato atteggiamento e dopo averla afferrata per i capelli, bloccata con la testa sul sedile dell’auto, le ha sferrato un pugno in faccia e l’ha minacciata di morte: “Stai zitta, se no ho un coltello in macchina e ti uccido!”.

Ancora cosciente, la malcapitata, approfittando di una sosta dell’ex compagno, “disturbato” dall’intervento di due cittadini che avevano udito le urla provenire dall’abitacolo dell’auto, è scesa di corsa e si è diretta verso la caserma dei Carabinieri. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata giudicata guaribile in venti giorni. All’interno dell’auto condotta dall’uomo, i Carabinieri hanno trovato due cutter.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, nei confronti della persona offesa, è stato attivato subito il cosiddetto “Codice rosso”, come previsto dalla normativa, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, mentre il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato tradotto in un Istituto penitenziario, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/stai-zitta-ho-un-coltello