39esima edizione di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che solca i mari in difesa delle acque e delle coste

Goletta Verde arriva nel Tirreno: tappa in Calabria a Tropea dal 14 al 16 luglio

Lunedì 14 i laboratori “Alla scoperta del mare” e l’incontro dedicato al tema biodiversità

Martedì 15 attività di pulizia di una spiaggia e dei fondali, nell’ambito di Puliamo il Mondo, insieme al team di Goletta Verde e ai volontari e alle volontarie del territorio e in serata l’incontro a tema sulla raccolta differenziata

Mercoledì 16 luglio alle ore 10 a bordo di Goletta Verde la conferenza stampa di di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste calabresi

Settima tappa del viaggio di Goletta Verde 2025, la storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste, che, dopo aver concluso la sua navigazione nell’Adriatico passa al Tirreno facendo tappa in Calabria a Tropea dal 14 al 16 luglio. I temi principali di questa 39° edizione sono la depurazione delle acque e l’energia rinnovabile, passando per la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità. Il viaggio della Goletta, iniziato il 23 giugno dal Friuli-Venezia Giulia terminerà il 9 agosto in Liguria e toccherà tutte le 15 regioni costiere italiane. Partners principali Anev, CONOU, Novamont, Renexia, partner tecnico Biorepack.

Il programma calabrese di Goletta Verde inizierà lunedì 14 luglio con i laboratori didattici “Alla scoperta del mare,” per proseguire il pomeriggio con l’incontro dal titolo “La tutela della biodiversità marina: sfide e soluzioni per la salvaguardia delle specie a rischio nel Mediterraneo” L’incontro sarà anche l’occasione per la consegna delle bandiere “Amico delle tartarughe marine” ai Comuni che hanno aderito al protocollo del progetto Life Turtlenest, e per l’assegnazione di una menzione speciale all’orafo Gerardo Sacco, che allestirà in occasione dell’evento anche una mostra dedicata alle tartarughe Caretta caretta. Appuntamento alle 18 alla Green station Santa Domenica di Ricardi (VV).

Martedì 15 la mattinata sarà dedicata alla pulizia della spiaggia e dei fondali in località Formicoli-Scalea-Riaci, in collaborazione con un gruppo di subacquei volontari composto da ricercatori di Unical e con il supporto di diving ed operatori balneari locali. Il tema di Goletta Verde insieme ad attivisti e attiviste, nell’ambito della campagna di Puliamo il mondo, si incontreranno alle ore 8,00 per un’azione collettiva di pulizia che possa aiutare a rendere la spiaggia e i fondali più puliti, e a tutelare la biodiversità di questo tratto di mare e di costa. La stampa interessata a seguire l’evento dovrà accreditarsi inviando un’e-mail a golettaverde@legambiente.it

La serata sarà dedicata ad un incontro, sempre presso la Green station Santa Domenica di Ricardi (VV) alle 18, a tema raccolta differenziata. L’appuntamento promosso insieme a CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi sarà l’occasione per fare il punto sulla gestione dei rifiuti nelle località turistiche, promuovendo strumenti, buone pratiche e incentivi per una corretta raccolta differenziata.

La tappa in Calabria si concluderà mercoledì 16, alle ore 10 a bordo di Goletta Verde ormeggiata al Porto di Tropea, con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio lungo le coste calabresi.

“Tropea si prepara ad accogliere la Goletta Verde, per una tre giorni ricca di appuntamenti – dichiara Anna Parretta, presidente Legambiente Calabria. Biodiversità marina, raccolta differenziata pulizia delle spiagge e dei fondali e depurazione saranno i temi che toccheremo quest’anno, con eventi di dialogo e confronto con gli esperti e le esperte dei vari settori, ma anche con la cittadinanza”.

Comunicato Stampa