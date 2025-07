Africo e Brancaleone (RC). Controlli agli esercizi commerciali: 280 kg di alimenti sequestrati, una proposta di sospensione dell’attività e sanzioni per un valore di 9.000 euro

Prosegue ininterrotta nella provincia reggina l’attività dei Carabinieri in contrasto alle forme di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico locale, con particolare attenzione alle attività commerciali insistenti sul territorio ove, con l’avvento della stagione turistica, ed all’accrescere dell’utenza, parallelamente aumenta anche il rischio di violazione delle norme.

Ed è proprio in materia di sicurezza alimentare e rispetto delle prescrizioni igienico – sanitarie, a salvaguardia della salute dei cittadini, che si è incentrata l’attività dei militari delle Stazioni Carabinieri di Africo e Brancaleone, i quali nei giorni scorsi, in piena sinergia con il Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Reggio Calabria, hanno effettuato un controllo congiunto presso due macellerie, ubicate nei rispettivi territori di competenza, riscontrando in ambo i casi la vendita al dettaglio di carni e derivati privi della prevista tracciabilità, oltre che plurime carenze igienico – strutturali e violazioni alle procedure di autocontrollo previste dalla specifica normativa di settore, al punto che, in un caso, è stata avanzata proposta di sospensione dell’attività alla competente Azienda Sanitaria Provinciale.

Nella circostanza ai trasgressori sono stati sequestrati complessivamente 280 kg di prodotti sprovvisti dell’indicazione di provenienza e, pertanto, pericolosi per la salute dei consumatori, oltre che comminate sanzioni amministrative dell’importo di oltre 9.000 euro.

Parimenti, l’attività di controllo è stata estesa ai lidi balneari della zona, che ogni anno richiamano migliaia di avventori: in tale quadro, sempre a Brancaleone, un titolare, anch’esso con precedenti, è stato sottoposto a verifica e sanzionato per analoghe violazioni dei protocolli H.A.C.C.P., con l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Le operazioni confermano l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare ogni forma di illegalità, con il primario obiettivo di garantire che tutte le attività si svolgano nel rispetto della legge, tutelando la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini.

Comunicato Stampa Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria