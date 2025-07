Calabria, allarme intimidazioni: seconda regione per minacce agli amministratori

La Calabria si conferma, ancora una volta purtroppo, una delle regioni più vulnerabili alle minacce e alle intimidazioni nei confronti dei suoi amministratori pubblici. Con 844 episodi registrati su 5.716 a livello nazionale tra il 2010 e il 2024, la regione si piazza al secondo posto in questa drammatica classifica, subito dopo la Sicilia.

Un dato allarmante che emerge dal quindicesimo Rapporto “Amministratori sotto tiro”, presentato dall’associazione Avviso Pubblico, la rete degli enti locali e delle Regioni impegnate nella lotta contro mafie e corruzione.

Il report, ripreso dall’ANSA, svela una realtà complessa e diffusa, che vede la provincia di Cosenza in cima per numero di intimidazioni con 273 casi, seguita da Reggio Calabria con 241 e Vibo Valentia con 115. E il 2024 non fa eccezione: con 43 nuove denunce, la Calabria mantiene tristemente la sua seconda posizione a livello nazionale. (foto di repertorio)

LL