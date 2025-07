Dalla Farnesina nuovi aiuti per l’Ospedale pediatrico di Odessa

Cirielli presiede Comitato Congiunto per la Cooperazione

Il Vice Ministro degli Affari Esteri delegato alla Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, ha presieduto oggi alla Farnesina la quarta riunione del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo 2025. È stato approvato un pacchetto di interventi e programmi per un valore complessivo di oltre 66 milioni di euro, in linea con la Programmazione 2025, già definita nella riunione del Comitato presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani lo scorso 2 aprile.

Particolare attenzione è stata riservata all’Ucraina, in vista della Conferenza internazionale per la Ricostruzione dell’Ucraina, organizzata a Roma il 10 e 11 luglio. Sono state infatti approvate due nuove iniziative di cooperazione del valore complessivo di circa 32 milioni di euro: la prima prevede un credito di aiuto di 30 milioni per la costruzione di un nuovo padiglione dell’Ospedale Pediatrico Regionale di Odessa; la seconda, affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, prevede la fornitura di attrezzature mediche a favore dell’ospedale. Il sostegno della cooperazione italiana al settore salute in Ucraina si rafforzerà ulteriormente con un programma pluriennale ambizioso, che farà leva su varie eccellenze italiane e che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Oggi, inoltre, il Vice Ministro Cirielli ha approvato il rifinanziamento del valore di 22 milioni di euro dell’iniziativa di emergenza multisettoriale in Ucraina condotta dalle organizzazioni della società civile italiane lanciata a dicembre 2024. Verranno così finanziati altri 13 progetti valutati idonei di rilevanti realtà italiane, attive e molto apprezzate nel Paese. (foto d’archivio)

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/07/dalla-farnesina-nuovi-aiuti-per-lospedale-pediatrico-di-odessa-cirielli-presiede-comitato-congiunto-per-la-cooperazione/