Italia-Norvegia: Urso incontra ministro Myrseth. Rafforzata cooperazione su materie prime critiche e Spazio

Il Ministro: insieme per costruire catene di approvvigionamento strategiche sempre più solide e resilienti

Le relazioni economiche bilaterali, gli investimenti diretti esteri, la cooperazione nel settore delle materie prime critiche e della space economy: questi i temi al centro dell’incontro a Palazzo Piacentini tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, e il Ministro del Commercio e dell’Industria del Regno di Norvegia, Cecilie Terese Myrseth.

Il confronto segue quello avvenuto lo scorso maggio a Tromsø nell’ambito della missione del Ministro in Norvegia conclusosi con la firma di una Dichiarazione Congiunta tra i due Paesi che ha definito obiettivi e modalità della cooperazione bilaterale in settori industriali ad alto valore aggiunto attraverso partnership su materie prime critiche, spazio e difesa.

“Con la Norvegia condividiamo l’obiettivo di costruire catene di approvvigionamento solide e resilienti, rafforzando gli asset decisivi per l’autonomia industriale europea. Siamo a lavoro per creare sempre più una cooperazione che risponda alle sfide globali e punti a una crescita più sicura, sostenibile e competitiva delle nostre filiere strategiche”, ha dichiarato il ministro Urso.

Durante il colloquio, Urso e Myrseth, hanno infatti evidenziato la necessità di implementare l’intesa di maggio attraverso la creazione di un ‘Gruppo di lavoro congiunto’ con l’obiettivo di elaborare risposte concrete e coordinate alle sfide comuni suddividendo i lavori in due sottogruppi tematici, rispettivamente dedicati alle materie prime critiche e al settore aerospaziale.

A riguardo Urso, in qualità di Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, ha ribadito a Myrseth il sostegno dell’Italia all’adesione della Norvegia al Servizio pubblico regolato del Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) dell’Unione Europea e al programma europeo IRIS2.

Il ministro ha poi sottolineato l’importanza della prossima Conferenza Ministeriale ESA, prevista il 26 e 27 novembre a Brema, e confermato la disponibilità dell’Italia a candidarsi alla Presidenza della CM25. È stato inoltre evidenziato all’omologa norvegese il tema della centralità della definizione del prossimo budget dell’Agenzia Spaziale Europea, stimato in circa 23 miliardi di euro: una cifra che richiederà un’attenta valutazione in termini di sostenibilità complessiva.

Urso e Myrseth hanno, infine, evidenziato l’importanza di promuovere iniziative concrete volte a rafforzare la collaborazione in materia di energia e fonti rinnovabili. A tal proposito, il Ministro ha accolto con favore la proposta norvegese di organizzare, nei prossimi mesi, un evento bilaterale che coinvolga aziende e stakeholder industriali di entrambi i Paesi per esplorare potenziali sinergie, promuovere alleanze industriali e definire obiettivi comuni in settori strategici.

