LineaAme Couture: La Tuta, Tra Eleganza e Versatilità, Protagonista a “Moda Roma Awards”

LineaAme Couture ha saputo incantare la passerella di “Moda Roma Awards” presentando una collezione d’alta moda interamente dedicata alla tuta, un capo che si afferma sempre più come icona di stile. La selezione proposta, composta da eleganti tute da cocktail e da sera, ha evidenziato l’abilità del brand nel fondere comfort e ricercatezza.

Le creazioni, realizzate con tessuti pregiati come la seta e il cotone, si tingono di diverse nuance, dal vibrante bluette al passionale rosso, passando per i classici bianco e nero, fino al caldo rosso mattone. A distinguerle non è solo la palette cromatica, ma soprattutto il comfort offerto dalla leggerezza e freschezza dei tessuti, ideali per la stagione estiva. Il design, sapientemente studiato, si adatta a ogni occasione e a ogni fisicità femminile, con un’ampia varietà di tagli: dal pantalone ampio o a palazzo, al corto, all’asimmetrico e all’aderente, garantendo sempre una vestibilità impeccabile.

La tuta si conferma dunque un capo versatile e chic, un elemento irrinunciabile nel guardaroba di ogni donna. Dalle passerelle dell’alta moda fino alle strade metropolitane, è divenuta sinonimo di un’eleganza rilassata ma sofisticata, dimostrando come sia possibile coniugare la praticità con uno stile ricercato.

La stilista Piedades Villaviccencio Rossell, mente creativa del brand LineaAme, ha intuito e valorizzato il potenziale intrinseco di questo capo.

Ha saputo trasformare un indumento inizialmente funzionale in un autentico statement di stile, caratterizzato da linee pulite e raffinate, e da un design sagomato, femminile e sensuale che esalta la silhouette.

Il taglio sartoriale e i dettagli curati elevano ogni tuta a un livello superiore di sofisticazione. Uno dei maggiori punti di forza delle sue creazioni è l’estrema versatilità, che permette di trasformare agevolmente un outfit casual da giorno in un look serale mozzafiato.

La tuta, capo d’abbigliamento iconico e intramontabile, è da sempre simbolo di indipendenza e anticonformismo. Si rivela un vero e proprio must-have, la prova tangibile che un indumento nato per la praticità può evolvere in un’icona di stile capace di adattarsi ai cambiamenti sociali e alle esigenze della moda, mantenendo intatta la sua essenza di eleganza e comfort. È un capo che continua a reinventarsi, preservando la sua anima futurista e senza tempo.

La collezione LineaAme Couture incarna la perfetta armonia tra praticità e raffinatezza, rappresentando un investimento versatile che merita un posto d’onore nel guardaroba di ogni donna desiderosa di sentirsi a proprio agio senza mai rinunciare all’eleganza.

La magnifica cornice del giardino di Villa Altieri ha ospitato l’alta moda della stilista di origine boliviana, ormai saldamente radicata a Bergamo, dove ha aperto il suo Atelier “Sartoria Smeralda” in via Suardi 72.

Piedades Villaviccencio Rossell si distingue per uno stile semplice e raffinato, capace di valorizzare ogni tipologia di donna, dimostrando che la moda non è una nicchia riservata a pochi eletti, ma può essere accessibile a tutti quando si crea pensando alle esigenze e ai diversi contesti di vita di ogni donna.

Questo è il segreto del successo di Piedades, che ha già ricevuto quattro importanti riconoscimenti in Italia, testimonianza inequivocabile dell’apprezzamento per il suo lavoro.

Il suo obiettivo primario è quello di far conoscere il suo brand in tutto il mondo, consentendo a un pubblico sempre più vasto di scoprire l’intrinseca bellezza e l’unicità delle sue creazioni. Per lei, la moda trascende il semplice mestiere, configurandosi come un’autentica e viscerale passione.

ph – Max Sebastiani

comunicato stampa