Sciopero del trasporto aereo: il 10 Luglio disagi in vista oltre 210 mila passeggeri

Domani, Mercoledì 10 Luglio, il settore del trasporto aereo sarà interessato da uno sciopero nazionale che rischia di paralizzare le operazioni in numerosi scali italiani. L’agitazione, proclamata per l’intera giornata, coinvolge le società di handling responsabili dei servizi di assistenza a terra—tra cui l’imbarco, lo sbarco e la gestione dei bagagli—sia per le compagnie aeree sia per i passeggeri. Secondo le stime, saranno circa 210.000 i viaggiatori a rischio di disagi, con un impatto particolarmente rilevante sui voli nazionali e a corto raggio.

Le fasce orarie garantite, in cui i voli dovrebbero svolgersi regolarmente, sono quelle comprese tra le 7:00 e le 10:00 e tra le 18:00 e le 21:00. Per conoscere l’elenco completo dei voli assicurati durante lo sciopero, è possibile consultare il sito ufficiale dell’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

