Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano: All’ordine del giorno temi su bilancio, edilizia scolastica, progetti di rigenerazione dei borghi antichi ed eventi identitari

La riunione si terrà in aula Repaci di Palazzo Alvaro giovedi 10 luglio con inizio alle ore 8:00 in prima convocazione e alle ore 9:00 in seconda. Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i capigruppo, è convocato, in sessione straordinaria e urgente, per il giorno 10 luglio 2025, con inizio alle ore 8:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 9:00 per discutere e deliberare sulle seguenti proposte aventi ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione: lavori di completamento ITI A. Panella e completamento lavori I° stralcio palestra P4A Taurianova; Variazione al Bilancio di previsione per interventi di manutenzione straordinaria, per il presidio delle stazioni dei carabinieri di Stilo e Fiumara; Centenario del Liceo scientifico Leonardo da Vinci , variazione di bilancio e approvazione Schema di accordo di collaborazione; Istituzione capitoli per Partenariato pubblico/pubblico nell’ambito dell’investimento, proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici.

Finanziato dall’Unione Europea nextgenerationeu. Co-progettazione dell’intervento dal titolo PA.ES.E (Parco esperienziale ellenofono) musica, strumento di rigenerazione della lingua grecanica; riconoscimenti debiti fuori bilancio; Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2025/2027; Strategia nazionale aree interne (SNAI). APQ Area interna Grecanica Intervento F.2.6 Rete di ristoranti tipici della Calabria Greca -Variazione di Bilancio di previsione 2025/2027; Riconoscimento eventi di alta valenza identitaria: ‘Reggio Calabria Filmfest – Festival dello Stretto’ e ‘Stagione teatrale Cittanova’; Riconoscimento evento di alta valenza identitaria: ‘Il Borgo incantato Festival internazionale di arte di strada”- Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

comunicato stampa