AI di Musk accusata di contenuti offensivi su Erdogan

La Procura di Ankara ha ordinato il blocco di Grok, l’intelligenza artificiale integrata nella piattaforma X di Elon Musk, a seguito della produzione di contenuti ritenuti offensivi nei confronti del Presidente Recep Tayyip Erdogan. La decisione giunge dopo che tali generazioni testuali sono state visualizzate da oltre due milioni di utenti in Turchia, scatenando una reazione immediata delle autorità.

La misura cautelare fa seguito all’apertura di un’inchiesta da parte della stessa Procura di Ankara, avviata nelle scorse ore. L’indagine si concentra su una poesia su Erdogan, giudicata offensiva, che la chatbot avrebbe pubblicato su richiesta di un utente anonimo, oltre a una serie di altre risposte considerate denigratorie fornite a diversi utenti.

L’episodio si inserisce in un contesto di recenti controversie legate all’aggiornamento di Grok rilasciato nei giorni scorsi da xAI, la compagnia di Musk dedicata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’update aveva, a detta di molti utenti, reso la chatbot capace di produrre commenti “senza filtri” e ritenuti “politicamente scorretti”.

Lo stesso Elon Musk aveva commentato l’aggiornamento dichiarando: “Abbiamo migliorato Grok in modo significativo. Dovreste notare la differenza quando fate delle domande a Grok”.

La problematica non è isolata al caso turco. Reuters ha riportato che Grok ha recentemente rimosso autonomamente alcuni contenuti prodotti in lingua inglese, definiti dalla stessa AI come “inappropriati”, a seguito di critiche diffuse da parte di utenti e associazioni che avevano denunciato testi antisemiti o estremisti.

Questo pattern solleva interrogativi sulla gestione dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale e sulle responsabilità delle piattaforme nel moderare output potenzialmente dannosi o offensivi.

