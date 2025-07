Al CNEL giornata di lavoro dell’organismo congressuale forense sul sistema carcerario

Brunetta: servono interventi sistemici replicabili in tutti i 189 istituti penitenziari

L’Organismo congressuale forense ha promosso oggi nella Plenaria Marco Biagi del CNEL la giornata di lavoro: “Le persone dimenticate”. Nel corso dell’iniziativa sono stati approfonditi temi cruciali dell’attuale sistema carcerario quali: il sovraffollamento; l’aumento dei suicidi tra i detenuti e il personale penitenziario; il lavoro in carcere. L’Organismo congressuale forense è l’organismo di vertice di rappresentanza politica dell’Avvocatura italiana ed è coordinato da Mario Scialla, avvocato penalista e consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

In apertura dei lavori è intervenuto il presidente del CNEL Renato Brunetta. “Il tema carcerario – ha sottolineato – non può più essere affidato solo alla buona volontà dei singoli. Stiamo parlando di un universo di oltre 250.000 persone coinvolte, tra detenuti, soggetti in esecuzione esterna e in attesa di esecuzione della pena. Per dare risposte strutturali, non bastano le buone pratiche isolate: servono interventi sistemici, replicabili in tutti i 189 istituti penitenziari italiani. È questo il nostro “coefficiente di razionalità”. Per questo, abbiamo avviato un accordo con Cassa Depositi e Prestiti, coinvolgendo le sue partecipate, per promuovere numerosi progetti di investimento in carcere: spazi, formazione, capitale umano, logistica, tecnologie, contrattualistica.

Parallelamente, stiamo lavorando per includere i detenuti nella piattaforma SIISL del Ministero del Lavoro, nata per il matching tra domanda e offerta per i soggetti più fragili. Un’infrastruttura che, se estesa anche al mondo penitenziario, potrà diventare uno strumento reale di reinserimento sociale e lavorativo. È un lavoro complesso, ma necessario. Solo dando struttura, visione e continuità all’azione istituzionale, potremo onorare davvero l’articolo 27 della nostra Costituzione”.

fonte: https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/5484/AL-CNEL-GIORNATA-DI-LAVORO-DELL%e2%80%99ORGANISMO-CONGRESSUALE-FORENSE-SUL-SISTEMA-CARCERARIO