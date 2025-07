Animali, Potenti (Lega): A Napoli un evento per la tutela del loro benessere

“Si terrà lunedì 14 luglio dalle ore 17.00 a Napoli presso l’Hotel Holiday Inn il secondo appuntamento tematico del Dipartimento della Lega, dedicato al Benessere degli Animali, dal titolo “Il benessere degli animali da affezione”.

Dopo il successo del convegno tenutosi in maggio a Perugia, continua il confronto stimolato dalla Lega con esperti, istituzioni, associazioni e professionisti. Sotto la sapiente regia del dott. Girolamo Scuteri, responsabile regionale del Dipartimento per la Campania e la presenza del Presidente del Gruppo Consiliare Lega in Regionale Campania Severino Nappi nonché, dell”On. Gianpiero Zinzi, commissario regionale Lega, saranno illustrate le proposte e le linee di azione del partito sulle tematiche della Tutela degli animali.

A pochi giorni dalla entrata in vigore delle nuove norme in materia di reati contro gli animali, quello di Napoli sarà un momento utile per ragionare su come gli Enti Locali e le Regioni possano intervenire sempre più efficacemente a difesa del mondo animale”. Lo dichiara Manfredi Potenti, senatore e responsabile Dipartimento Tutela del Benessere degli Animali della Lega.

